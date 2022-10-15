На выходных, 15 и 16 октября, в Украине удержится погода без осадков, с прохладными ночами и слабым ветром.
Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.
По его словам, на погоду будет влиять антициклон Wim.
"На всей территории нашей страны ожидается малооблачное небо, слабый ветер и отсутствие осадков. В ночное и утреннее время в пониженных участках местности, а также вблизи озер, вдоль рек, водохранилищ возможны туманы, которые будут ухудшать горизонтальную дальность видимости до 200-500 метров. Однако сразу после восхода солнца эти туманы начнут быстро рассеиваться", - рассказал синоптик.
По его данным, температура сегодня и завтра в Украине окажется в пределах климатической нормы, в южных, центральных и восточных областях - ниже нормы на 1-3 градуса.
Ночью воздух местами остынет до небольших морозов, а днем будет прогреваться до вполне комфортных показателей.
Погода на 15 октября
Так, по словам синоптика, в субботу в западных областях ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха составит +2...+7 °С, максимальная достигнет +14...+19 °С.
В северной части Украины будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью опустится до +3...-2 °С, днем столбики термометров покажут +10...+15 °С.
В центральных областях - малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами туман. Минимальная температура ночью составит +4...-1 °С, максимальная днем +11...+16 °С.
На юге Украины ожидаются переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье 9-14 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 °С, днем +12...+17 °С.
В восточных областях будет сухо и малооблачно. Ночью и утром местами туман. Ночью темперартура будет колебаться в пределах -3...+2 °С, днем максимальные значения достигнут +9...+14 °С.
Погода 16 октября
В западной части Украины 16 октября будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью +3...+8 °С, днем максимальные значения окажутся в пределах +14...+19 °С.
В северных областях будет малооблачно. Ночью воздух остынет до +2...-3 °С, днем прогреется до +9...+14°С.
В Центральном регионе малооблачно и сухо. Температура воздуха ночью составит +3...-2 °С, днем +11...+16 °С.
"На юге Украины ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем отдельные порывы до 15-20 м/с", - предупредил синоптик.
Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 °С, в Крыму и Приазовье до +10 °С. Днем максимальные значения составят +13... +18 °С.
В восточной части страны - малооблачно. Ночью минимальная температура составит -3...+2 °С, днем +10...+15 °С.
Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков
В Украину пришло бабье лето. Дожди покинули территорию нашей страны, а температура поднимается выше +20 градусов.
По прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, бабье лето в Украине может продлиться до конца второй декады октября.
Как сообщал Погода УНИАН, на выходных в некоторых областях Украины ожидается потепление. Повышение температуры ожидается на западе страны. При этом в других регионах Украины сохранится прохладная осенняя погода. Местами на востоке и северо-востоке температура днем не поднимется выше +10°...+11°. Осадки не ожидаются.