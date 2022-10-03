Ожидаются сухие, возможно, даже солнечные и теплые дни.

В Украине через несколько дней ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.

Такой прогноз обнародовал народный синоптик Стас Щедрин.

"Начиная от 5 октября и до 10-12 числа по всей Украине погодные условия стабилизируются. Ожидается полное прекращение осадков во всех областях, наступит теплая и ясная погода", - спрогнозировал Щедрин. Видео дня

По его словам, повсюду столбики термометров будут показывать ночью от +6...+10, в Карпатах будет -2...+3, а днем температура будет подниматься до +18...+22 градусов.

"Наступит настоящее бабье лето с устойчивым теплом и безоблачным небом", - резюмировал народный синоптик.

Об улучшении погоды говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, с 6 по 10 октября ожидаются сухие и даже, возможно, солнечные и теплые дни.

Погода в октябре: прогнозы синоптиков

По данным мирового погодного портала wisemeteo в этом году погода в октябре в Киеве будет прохладной, но солнечной. В целом по сравнению с осенью 2021 года осень этого года будет более сухой.

В октябре же температурный фон в Киеве будет низким. По данным портала, в начале месяца ожидается теплая сухая погода. В некоторые дни столбик термометра будет подниматься до 19°. Однако-это прохладнее, чем в октябре 2021 года.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, погожие дни в начале октября в Украине немного испортят небольшие осадки. Дальше потеплеет и придет долгожданное бабье лето, которое затронет и начало второй декады. Примерно после праздника Покрова (14 октября) понемногу будет холодать, возрастет возможность слабых осадков. Ночи станут холодными, но температура не будет опускаться ниже 0 градусов. Последняя десятидневка октября значительного тепла не предусматривает, но ожидаются 2-3 более теплых дня.

По данным Укргидрометцентра, погода в октябре в этом году ожидается в пределах нормы.

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