Осадков в Украине 15 и 16 октября не ожидается.

В ближайшие выходные, 15 и 16 октября, в некоторых областях Украины ожидается потепление. Повышение температуры ожидается на западе страны. При этом в остальных регионах Украины сохранится прохладная осенняя погода. Местами на востоке и северо-востоке температура днем не поднимется выше +10°...+11°. Осадки не ожидаются.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +5°, днем +12°. В воскресенье ночью ожидается +3°, а днем - до +12°, небольшая облачность.

Видео дня

Во Львове в субботу ночью +5°, днем +17°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +7°, днем +18°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +6°, днем +16°, ясно и безоблачно. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.

В Виннице в субботу будет практически безоблачно. Температура воздуха +3°...+13°. В воскресенье температура будет +2°...+13°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +12°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +6°...+14°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +4°, днем +10°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +1°...+11°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье температура составит +5°...+13°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +5°...+13°. В воскресенье - небольшая облачность, +7°...+14°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +3°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +1, днем +11°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +12°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +11°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +1°, днем +13°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем до +11°. В воскресенье ночью температура составит +3°, днем столбики термометров покажут +14°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +18°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +7°...+18°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +17°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +8°...+17°.

В Сваляве завтра ожидается ппасмурная погода, до +15°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +8°...+15°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +13°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +7°...+15°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +5°...+17°.

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