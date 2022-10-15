Осадков 15 октября в Украине не ожидается.

Сегодня, 15 октября, тепло в Украине распределится неравномерно - ожидаются температурные контрасты. Самая теплая погода будет в западных областях, до +18°, а на востоке и местами северо-востоке температура не подни мется выше +10°...+11°. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет самая теплая погода. Здесь столбики термометров покажут +14°...+17°, а на Закарпатье воздух прогреется до +18°. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода.

Видео дня

На севере Украины прохладнее всего будет в Сумской области - до +11°. В Черниговской и Киевской воздух прогреется до +12°, а на Житомирщине будет до +14°.

В центральных областях сегодня будет +11°...+13°. Холоднее всего сегодня будет на востоке страны, где столбики термометров покажут всего +10°...+11°.

На юге Украины 15 октября будет от +12° до +15°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

Вас также могут заинтересовать новости: