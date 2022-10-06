В Украине наступило бабье лето.

В Украину пришел антициклон. Перед выходными украинцев порадует солнечная и сухая погода.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"7 октября во всей Украине солнечная погода, синее небо, белые облачка, седоватые утренние туманы и вежливые столбики термометров", - порадовала синоптик. Видео дня

По ее словам, максимальная температура воздуха завтра составит +15...+20 градусов. Ночью и утром будет холодно, +5...+10 градусов.

"Такой рахат-лукум будет продолжаться и дальше, только пакостная ложка дегтя в воскресенье попадет в эту метеобочку меда - пройдут небольшие дожди. Однако только в воскресенье", - отметила синоптик.

Напомним, ранее Наталья Диденко сообщила, что 9 октября атмосферный фронт принесет небольшие дожди на запад и север Украины.

Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков

Напомним, в Украине в ближайшее время ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, бабье лето в Украине продлится неделю: с 5 по 12 октября.

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