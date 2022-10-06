В Украину пришел антициклон. Перед выходными украинцев порадует солнечная и сухая погода.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"7 октября во всей Украине солнечная погода, синее небо, белые облачка, седоватые утренние туманы и вежливые столбики термометров", - порадовала синоптик.Видео дня
По ее словам, максимальная температура воздуха завтра составит +15...+20 градусов. Ночью и утром будет холодно, +5...+10 градусов.
"Такой рахат-лукум будет продолжаться и дальше, только пакостная ложка дегтя в воскресенье попадет в эту метеобочку меда - пройдут небольшие дожди. Однако только в воскресенье", - отметила синоптик.
Напомним, ранее Наталья Диденко сообщила, что 9 октября атмосферный фронт принесет небольшие дожди на запад и север Украины.
Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков
Напомним, в Украине в ближайшее время ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, бабье лето в Украине продлится неделю: с 5 по 12 октября.