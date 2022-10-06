По прогнозам народного синоптика Стаса Щедрина, бабье лето в Украине может продлиться до конца второй декады октября.

Бабье лето, которое пришло в Украину, может задержаться до конца второй декады октября.

Такой прогноз обнародовал народный синоптик Стас Щедрин.

"Скорее всего бабье лето... задержится не до 10 - 12 числа, как я ранее прогнозировал, а вплоть до конца второй декады октября", - сказал народный синоптик. Видео дня

По его словам, как будто сентябрь с октябрем поменялись местами.

"В сентябре холод и дожди, а в октябре, наоборот - солнце и комфортное тепло, но говорю сразу, я пока совершенно точно не знаю, поэтому этот прогноз может быть не на 100% точен", - отметил Щедрин.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин прогнозировал, что с 5 октября и до 10-12 числа по всей Украине погода стабилизируется. Ожидается полное прекращение осадков во всех областях, наступит теплая и ясная погода.

Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков

Напомним, в Украине в ближайшее время ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, бабье лето в Украине продлится неделю: с 5 по 12 октября.

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