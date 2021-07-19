Ливень в Киеве была сверхмощным: за 30 минут выпало 18 мм осадков, а это почти недельная норма.

В понедельник, 19 июля, Киев накрыл мощный ливень, в некоторых районах столицы выпал град. Шквальный ветер и сильный дождь натворили бедствия в городе.

Около полудня на улице потемнело, слышались звуки грома, киевляне наблюдали удары молний. Непогода валила деревья и повреждала машины. УНИАН публикует фоторепортаж, как долгожданный ливень накрыл Киев.

Так, по причине непогоды было затоплены вестибюли станций метро "Берестейская" и "Академгородок". Затопленными оказались и некоторые проспекты и улицы, например, по проспекту Победы останавливали движение транспорта.

Ливень в Киеве был сверхмощным: за 30 минут выпало 18 мм осадков, что равняется почти недельной норме. Об этом сообщает "Киевавтодор".

Так, чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров. 5 мощных насосов в тоннеле на ул. Е. Телиги не справились со стихией.

Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на просп. Палладина, ул. Стеценко, площади Героев Бреста, тоннели на ул. Е. Телиги, ул. Кирилловской, ул. Автозаводской, просп. Победы.

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Автор: Ольга Робейко