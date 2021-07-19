Сегодня на Киев обрушился мощный ливень с грозой.
Ненастье сопровождается сильным ветром.
Отметим, что по прогнозу, сегодня в столице впервые за долгое время ожидается температура ниже +30 градусов.
А в субботу, 17 июля, после затянувшейся жары и прогнозов о том, что на Киев надвигается гроза, в столице прошел долгожданный ливень.
Ветер был настолько сильным, что клонил даже большие деревья. На некоторых летних террасах были сорваны навесы.
В результате падения деревьев во время непогоды в Киевской области погибли два человека, один госпитализирован.
Штормовое предупреждение в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
"19 июля в Карпатах значительные дожди; в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.
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