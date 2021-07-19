На месте работают специалисты.

В Киеве в результате сильного дождя затопило станцию метро "Берестейская", сейчас она закрыта для пассажиров.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.

"Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об открытии станции будет сообщено дополнительно.

А вот такая ситуация под Берестейским путепроводом, проспект Победы полностью затопило, поэтому автомобили стоят без движения.

Также сообщается о закрытии станции 🚇 "Академгородок", вестибюль №1. Там также попала вода в кассовый зал.

Напомним, сегодня на Киев налетела мощный ливень с грозой. Непогода сопровождалась сильным ветром, который клонил даже большие деревья.

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Автор: Инна Андалицкая