В Киеве в результате сильного дождя затопило станцию метро "Берестейская", сейчас она закрыта для пассажиров.
Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.
"Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об открытии станции будет сообщено дополнительно.
А вот такая ситуация под Берестейским путепроводом, проспект Победы полностью затопило, поэтому автомобили стоят без движения.
Также сообщается о закрытии станции 🚇 "Академгородок", вестибюль №1. Там также попала вода в кассовый зал.
Напомним, сегодня на Киев налетела мощный ливень с грозой. Непогода сопровождалась сильным ветром, который клонил даже большие деревья.
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