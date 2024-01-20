Из-за жары в стране повышается риск лесных пожаров.

Некоторые районы Западной Австралии охватила чрезвычайная жара, что повысило риск лесных пожаров в этом огромном штате. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, Бюро метеорологии Австралии объявило предупреждение об "экстремальной жаре" для отдаленных районов штата. Синоптики предупреждают, что температура на этих выходных будет зашкаливать.

По данным агентства, в шахтерском городке Парабурду ожидается до +47 градусов по Цельсию, что более чем на шесть градусов выше среднего январского максимума. Уже 11 часов дня там было +42,7°.

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Самая высокая температура за всю историю наблюдений в Австралии +50,7° была зафиксирована в аэропорту Онслоу 13 января 2022 года.

Жаркая погода повышает риск лесных пожаров в и без того высокий сезон пожаров.

"Очень жаркие и сухие условия в сочетании со свежими южными ветрами и свежим и сильным морским бризом приведут к повышенной пожарной опасности", - говорят синоптики.

Отмечается, что буквально в начале января недалеко от Перта - столицы штата Западная Австралия - крупный лесной пожар вышел из-под контроля, из-за пришлось эвакуировать местных жителей.

В 2019-2020 годах в Австралии было так называемое "черно лето", когда лесные пожары уничтожили территорию размером с Турцию, унесли жизни 33 человек, 3 миллиардов животных и триллионов беспозвоночных.

Последние же два пожароопасных сезона в Австралии, к счастью, были более скромными.

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