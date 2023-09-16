В этом году в Австралии ожидают экстремальные погодные явления – от лесных пожаров до циклонов и длительной засухи.

Значительная часть Австралии, где сейчас в разгаре весна, страдает от аномальной жары. В Сиднее, столице самого густонаселенного штата Новый Южный Уэльс, температура достигла +34,2℃, что на 12 градусов выше среднего для сентября значения, пишет Reuters.

"Рекордные сентябрьские дневные и ночные температуры ожидаются с воскресенья по четверг в районах Южной Австралии, Нового Южного Уэльса и северо-востока Виктории", - информирует австралийское Бюро метеорологии.

В целом по стране фиксируют температуру выше средней для этого времени года на 8-16℃. Местные жители уже активно отдыхают на пляжах и делятся фото в соцсетях.

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В 2019-2020 годах Австралия страдала от "черного лета", во время которого страну охватили масштабные лесные пожары, убившие более 30 человек и выжигшие территорию, по площади соизмеримую с Турцией. Однако последние два сезона пожаров в Австралии были сравнительно тихими.

В этом году всплеск жары объясняют приближением фазы потепления Эль-Ниньо, которая, как ожидается, в сентябре-ноябре принесет в Австралию еще более сухую и жаркую погоду, а также повлечет экстремальные погодные явления от лесных пожаров до циклонов и длительной засухи.

Эль-Ниньо - что это такое и как это явление повлияет на погоду

В течение последних трех лет Земля была под влиянием явления Ла-Нинья – "фазы охлаждения". Однако теперь начинается "теплая фаза" Эль-Ниньо, которая, как ожидается, приведет к еще большему повышению глобальной температуры, и, как следствие, к еще более экстремальным погодным явлениям во всем мире.

Ученые НАСА прогнозируют, что из-за Эль-Ниньо 2024 год станет еще жарче, чем этот.

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