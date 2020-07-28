Масштабные пожары в Австралии: около трех миллиардов животных погибли или исчезли

Погибли или исчезли 143 миллиона млекопитающих, почти 2,5 миллиона рептилий, 180 миллионов птиц и 51 миллион лягушек.

По оценкам ученых, около трех миллиардов животных погибли или исчезли в результате пожаров в Австралии.

Об этом говоритсяв отчете, созданном по заказу Всемирного фонда дикой природы десятью австралийскими исследователями, сообщает Громадське.

Ученые проанализировали потери среди дикой природы на площади в почти 11,5 миллиона гектаров — именно столько земли в Австралии было охвачено огнем с сентября 2019 года по январь 2020 года. По их оценкам, погибли или исчезли 143 миллиона млекопитающих, почти 2,5 миллиона рептилий, 180 миллионов птиц и 51 миллион лягушек.

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Ситуацию с животными в Австралии в отчете называют одной из «худших катастроф для дикой природы в современной истории». Там также отмечается, что точные подсчеты ущерба, нанесенного дикой природе пожарами, пока осуществить невозможно из-за отсутствия данных.

Правительство Австралии также начало собственное расследование причин пожара и оценки ущерба. Ожидается, что его результаты появятся в октябре этого года. По официальным данным, во время сезона пожаров в Австралии погибли 33 человека.

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