В ближайшие дни в Украине ожидается преимущественно плюсовая температура, однако начнутся осадки.

23 и 24 декабря на территорию Украины будет влиять поле пониженного давления, в большинстве областей ожидается влияние атмосферных фронтов, а до понедельника температура в Украине существенно не изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, по данным синоптиков, на востоке и юго-востоке страны ожидается дождь и мокрый снег. Температура ночью да днем 1-6° тепла. На остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег, температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

В последующие двое суток в большинстве областей пройдет снег, днем 25 декабря с переходом в дождь. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 24 декабря около 0°.

Видео дня

25 декабря в Украине, кроме востока и северо-востока, 4-10° тепла. На дорогах страны кое-где гололедица.

Ветер будет преимущественно западный, 7-12 м/с, завтра в западных областях, ночью 24 декабря местами на юге страны порывы 15-20 м / с.

Штормовое предупреждение 23 декабря

На сегодня в западных областях Украины объявлен и уровень опасности. Синоптики прогнозируют здесь порывы ветра до 15-20 м / с. В частности, штормовое предупреждение объявлено в таких областях: Волынская, Ривненская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая.

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