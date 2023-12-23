Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

На сегодня, 23 декабря, в восьми областях на западе Украины синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные встранского Гидрометцентра.

"23 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды I уровень опасности объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода 23 декабря - прогноз на сегодня по Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно.

На востоке и юго-востоке страны ожидается дождь и мокрый снег. Температура здесь будет держаться в пределах 1-6° тепла.

На остальной территории местами ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

Ветер сегодня будет юго-западный и западный, 7-12 м/с. В западных областях порывы 15-20 м/с.

На Киевщине сегодня будет также облачно, ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, а в Киеве в течение суток будет около 0°.

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