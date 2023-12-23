На сегодня, 23 декабря, в восьми областях на западе Украины синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные встранского Гидрометцентра.
"23 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Из-за непогоды I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Погода 23 декабря - прогноз на сегодня по Украине
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно.
На востоке и юго-востоке страны ожидается дождь и мокрый снег. Температура здесь будет держаться в пределах 1-6° тепла.
На остальной территории местами ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.
Ветер сегодня будет юго-западный и западный, 7-12 м/с. В западных областях порывы 15-20 м/с.
На Киевщине сегодня будет также облачно, ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, а в Киеве в течение суток будет около 0°.