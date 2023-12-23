Это будет сопровождаться усилением ветра, гололедом и местами осадками.

На выходных, 23 и 24 декабря, в Украине ожидается кратковременное похолодание, которое будет сопровождаться местами осадками и сильным порывистым ветром. Об этом свидетельствует прогноз метеоролога Игоря Кибальича, передает meteoprog.

Он пояснил, что в ближайшие двое суток погодные условия в нашей стране будут определяться влиянием малоподвижного циклона с центром над Беларусью и странами Балтии.

"Благодаря устойчивым западным и северо-западным воздушным потокам, в нашу страну начнет поступать холодный воздух из тыловой части циклона, благодаря чему температурный фон в большинстве областей снизится на 4-7 °С", - прогнозирует специалист.

По его данным, также усилится ветер, кое-где до 15-20 м/с, а на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Погода 23 декабря

Сегодня в западных областях ожидается небольшой снег и мокрый снег. Метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха днем -3. ..+2 °С. В Карпатах в течение суток -2...-7 °С.

В северных областях днем пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха -3...+ 2 °С.

В центральных областях ожидается небольшой мокрый снег, местами с дождем. На дорогах кое-где гололедица. Столбики термометров покажут 0...+5 °С.

В южных областях и Крыму пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а воздух прогреется до +2...+7 °С.

В восточной части страны днем местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток 0...+5 °С.

Погода 24 декабря

В западных областях ночью ожидается небольшой снег и метель. Днем и вечером снег, мокрый снег с переходом в дождь. В Карпатах умеренные снегопады. На дорогах гололедица. Скорость ветра 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -1. ..-6 °С, днем -1...+4 °С. В Карпатах ночью -4...-9 °С, днем 0...-5 °С.

В северных областях пройдет небольшой, кое-где умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, днем -3...+2 °С.

В центральных областях ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Утром и днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем -2...+3 °С.

В южных областях без существенных осадков, только в Крыму местами ожидается мокрый снег и дождь. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, днем 0...+5 °С.

В восточных областях местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем -4...+1 °С.

На сегодня, 23 декабря, в восьми областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение. По прогнозам Укргидрометцентра, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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