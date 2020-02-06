Сотни обесточенных сел и поваленные деревья: в Украине бушует непогода
Из-за непогоды обесточены более 600 населенных пунктов.
Вследствие осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены более 600 населенных пунктов в 13 областях Украины.
Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдет снег (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Одесской области без света остались 137 населенных пунктов, Днепропетровской - 120, Херсонской - 87, Николаевской - 59, Кировоградской - 57, Донецкой - 34, Полтавской - 27, Ивано-Франковской - 26, Запорожской - 19, Черновицкой - 19, Черкасской - 8, Житомирской - 4 и Днепропетровской - 3.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Отмечается, что для недопущения накопления транспортных средств и для расчистки дорог от снега 6 февраля с 03:30 временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.
Также подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 134 транспортных средств, в которых находились 189 человек, убрано 77 поваленных деревьев.
Напомним, в четверг, 6 февраля, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
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