Похолодание, снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

С 7 февраля ожидается сильное похолодание.

Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 6 февраля, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Киевлян предупредили об ухудшении погоды: ожидаются снегопады, сильный ветер и гололедица

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности): утром значительный, местами сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололедица.

В течение 7-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.

Напомним, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, на юге температура до +7°.