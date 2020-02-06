Похолодание, снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
С 7 февраля ожидается сильное похолодание.
В четверг, 6 февраля, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
Киевлян предупредили об ухудшении погоды: ожидаются снегопады, сильный ветер и гололедица
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, сегодня в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности): утром значительный, местами сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололедица.
В течение 7-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.
Напомним, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, на юге температура до +7°.
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