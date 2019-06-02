Рок-фестиваль под Днепром отменили из-за разрушительного урагана, сломавшего сцену

Команда фестиваля всю ночь пыталась ликвидировать последствия непогоды.

Организаторы музыкального фестиваля KOZAK Fest, который проходит под Днепром, были вынуждены досрочно закрыть его из-за последствий стихийного бедствия.

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Об этом сообщается в Facebook фестиваля.

«Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего», - указано в сообщении.

Организаторы выразили благодарность правоохранителям и сотрудникам ГСЧС, котрые пришли на помощь, а также извинились перед гостями фестиваля. Сегодня на фесте должны были выступить такие группы как "СКАЙ" и "Друга ріка"

Напомним, во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest, проходившего на Днепропетровщине, начался сильный дождь и ураган, в результате чего обвалилась крыша сцены.

Музыкант Дмитрий Шуров (Ріапобой – ред.) сообщал, что тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".