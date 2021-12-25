Извержение вулкана, ставшего самым разрушительным за всю историю острова, завершилось спустя 85 дней.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма завершилось.

Об этом сообщил советник по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Перес, передает El Diario.

Он уточнил, что вулкан перестал подавать признаки активности вечером 13 декабря. По его словам, извержение "завершилось после 85 дней и восьми часов".

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Ученые, однако, настаивают на том, что прекращение извержения на Ла-Пальме не означает, что нет "каких-то опасностей".

Это извержение стало самым разрушительным и самым продолжительным за всю историю существования Ла Пальмы.

Извержение вулкана на Ла-Пальме

19 сентября на острове Ла-Пальма впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

Из-за его активности были отменены практически все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Потоки лавы опустошили более 970 гектаров земли и разрушили более 2500 зданий.