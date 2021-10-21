В Укргидрометцентре объяснили, опасно ли это явление для украинцев.

На Канарских островах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Ученые обнаружили перемещение по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы, который выделяется при вулканических извержениях. В настоящее время, эти воздушные массы уже достигли территории Украины.

Об этом в Facebook сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщается, превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на высотах 10-15 километров.

"На воздух, которым мы с вами дышим - это не влияет значительным образом. В случае выпадения осадков - образуется слабокислый дождь, который опять же, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды", - успокоили в Укргидрометцентре и добавили, что синоптическая ситуация в Украине сейчас является динамичной - воздушные массы довольно быстро перемещаются по территории нашей страны

"По прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышены концентрации SO2 уже практически полностью покинет территорию Украины, отходя в восточном направлении", - прогнозируют синоптики.

Напомним, на Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Из-за его активности были отменены практически все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Потоки лавы опустошили более 742 гектаров земли и разрушили почти 2000 зданий

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Автор: Екатерина Лиманская