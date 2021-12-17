На острове Ла-Пальма уже несколько дней за зафиксировано сейсмической активности. Появилась надежда, что трехмесячное извержение вулкана прекратилось.

Ученые предполагают, что затвердевание лавовых отверстий на вулкане Кумбре-Вьеха может означать конец извержения, которое длилось три месяца. Власти на испанском острове Ла-Пальма разрешили эвакуированным жителям вернуться, чтобы очистить засыпанные пеплом дома.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, подземные каналы, по которым магма пробивалась к поверхности, затвердевают. По данным агентства, с вечера понедельника не было зарегистрировано сейсмической активности.

Однако, как сообщается, даже если извержение прекратилось, аварийная ситуация еще не закончилась, поскольку существующие отложения лавы все еще могут выделять опасные пары диоксида серы.

Специалисты просят возвращающихся домовладельцев, большинству из которых еще не разрешат остаться на ночь, быть осторожными.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

Как сообщал Погода УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

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Это извержение является самым продолжительным на испанских Канарских островах с момента начала регистрации в 1500 году.

С момента начала извержения тысячи людей были эвакуированы, разрушено не менее 2910 зданий, а основная жизнедеятельность острова - банановые плантации - опустошена.

Между тем, жизнь 85000 жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме, за исключением того, что приходится убирать вулканический пепел.

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Автор: Екатерина Лиманская