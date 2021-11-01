На Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.

Через шесть недель после начала извержения вулкана на испанском острове Ла-Пальма огромное количество пепла и лавы покрывает здания и сельскохозяйственные угодья.

Об этом сообщает euronews.

Как сообщается, к уборке вулканического пепла привлекли чрезвычайное военное подразделение Испании и сухопутную армию.

По словам сотрудников службы спасения, некоторые потоки лавы достигли высоты 40 метров. Потоки расплавленной породы из вулкана Кумбре Вьеха привели к эвакуации около 7500 человек и разрушили более 2500 зданий.

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По данным издания, лава покрыла более 970 га сельскохозяйственных угодий.

Между тем сообщается, что жизнь 85000 жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме, за исключением того, что приходится убирать вулканический пепел.

Напомним, на Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Из-за его активности были отменены практически все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Потоки лавы опустошили более 742 гектаров земли и разрушили почти 2000 зданий

Как сообщал Погода УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

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Автор: Екатерина Лиманская