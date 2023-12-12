Зимой в украинский прокат выйдут фильмы "Анатомия падения", "Сиси и я" и "Зона интересов" – все с Сандрой Гюллер в главной роли.

В минувшие выходные в Берлине состоялась церемония награждения премией Европейской киноакадемии. Это главный киноприз Европы, который был создан в противовес американскому "Оскару", и вручается с 1988 года.

Абсолютным триумфатором нынешней премии стала юридическая драма Жюстин Трие "Анатомия падения". Картина не только получила признание как лучший европейский фильм 2023 года, но и собрала наибольшее количество наград: за лучшие режиссуру, сценарий, женскую роль, монтаж, а также Европейскую университетскую кинопремию.

Лучшей европейской актрисой года стала немка Сандра Гюллер. Она уже знакома многим киноманам по картинам "Мюнхен. На пороге войны", "НЕидеальный мужчина" и "Между рядами". За роль в ленте "Реквием" она получила "Серебряного медведя" Берлинале в 2006 году, а за игру в "Тони Эрдманне" 2016 года – свою первую премию Европейской киноакадемии.

И все же именно в 2023 году ее звезда засияла ярче всего: в этом году на крупных фестивалях увидели свет сразу три знаковых фильма с участием этой актрисы.

УНИАН совместно с кинокомпанией "Артхаус Трафик" рассказывает о трех лентах с Сандрой Гюллер, которые уже этой зимой покажут кинотеатрах Украины.

"Анатомия падения", триллер – в кино с 14 декабря 2023 года

Мировая премьера фильма Жюстин Трие состоялась на Каннском кинофестивале. Там картина получила главную награду – "Золотую пальмовую ветвь". Триумф на премии Европейской киноакадемии – самое свежее крупное достижение картины.

Авторитетные иностранные издания BBC, Time, The Washington Post, Rolling Stone, Vogue, Elle определили ленту как одну из лучших в этом году. Тем временем, профильные издания Variety и Entartainment Weekly пророчат исполнительнице главной роли Сандре Гюллер еще и номинацию на "Оскар".

Украинская премьера с аншлагом прошла на 7-й Киевской неделе критики.

О чем фильм: Успешную писательницу подозревают в убийстве собственного мужа. Женщина всячески отрицает вину, но следствие открывает все больше подозрительных обстоятельств семейной жизни. И даже у сына появляются сомнения в невиновности матери. На протяжении всей ленты зритель будет пытаться разгадать, что же на самом деле произошло в отдаленном шале во Французских Альпах.

"Сиси и я", биографическая историческая драма – в кино в январе 2024 года

Ленту Фрауке Финстервальдер впервые показали на нынешнем Берлинском международном кинофестивале – в секции "Панорама", в которую отбирают ленты с ярко выраженным политическим, гендерным или социальным контекстом. Картину отметили немецкой кинопремией за лучший дизайн костюмов.

Украинская премьера состоялась на фестивале "Неделя швейцарского кино".

О чем фильм: Графиня Ирма становится спутницей самой популярной женщины своего времени. Она будет путешествовать со знаменитой Сиси, станет ее подругой, и даже без памяти влюбится в монархиню. Это беззаботное время могло бы длиться вечно, если бы Сиси не была императрицей. И хотя женщины сопротивляются враждебному миру, в конце концов у них остается только один роковой путь, который навсегда свяжет их обоих. Сценарий основан на записях настоящей фрейлины монархини – Ирмы Штарах.

"Зона интересов", историческая драма – в кино в феврале 2024

Картина британского режиссера Джонатана Глейзера создана в сотрудничестве со знаменитой студией А24, известной по ряду независимых кинохитов, в частности "Все везде и сразу", "Кит", "Лобстер", а также сериалам "Эйфория" и "Ссора".

Мировая премьера картины также состоялась в этом году в Каннах. И хотя главный приз получила "Анатомия падения", фильм "Зона интересов" получил вторую по значению награду – Гран-при (а также приз Международной федерации кинопрессы, приз за лучший саундтрек и награду CST Artist-Technician).

"Зона интересов" – официальный претендент на "Оскар" от Великобритании. Издание Variety и The Hollywood Reporter предсказывают для команды фильма несколько номинаций (причем последнее даже указывает на значительные шансы в главной номинации – за лучший фильм).

О чем фильм: "Зона интересов" претендует на место среди выдающихся лент о Холокосте, таких как "Список Шиндлера", "Жизнь прекрасна" и "Сын Саула". Сюжет разворачивается вокруг коменданта Аушвица и его жены, мечтающих построить красивую жизнь для себя и собственных детей. Этот райский уголок они обустраивают вокруг своего домика – совсем неподалеку от ужасного лагеря смерти. Пара строит сад, примеряет драгоценности и проводит время за чтением сказок с пятью маленькими детьми. Критики пишут, что этот контраст поразителен и наилучшим образом отражает природу банальности зла.

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