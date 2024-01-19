Драма о семье коменданта концлагеря "Аушвиц" Рудольфа Гьосса уже успела получить немало престижных наград и номинаций.

22 февраля 2024 года в украинских кинотеатрах выйдет историческая драма "Зона интереса" (The Zone of Interest). Одну из главных ролей в ленте исполнила Сандра Гюллер, которую признали лучшей европейской актрисой 2023 года.

Главные герои фильма – муж с женой, которые строят дом мечты с уютным садом, дорогими пожитками, семейными вечерами за чтением с детьми. И только высокий забор напоминает, что рядом с их райским уголком стоит концлагерь, где мужчина работает комендантом. Фильм основан на одноименной книге Мартина Эмиса о коменданте концлагеря "Аушвиц" Рудольфе Гьоссе.

"Зона интереса" – новый фильм от студии А24, известной пооскароносным лентам "Все везде ти сразу" Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, "Кит" Даррена Аранофски, "Лунній свет" Барри Дженкинса, а также фильмам Ари Астера "Все страхи Бо" и "Солнцестояние" и сериалами "Ссора" и "Эйфория".

Режиссер Джонатан Глейзер – автор лучшего независимого британского фильма 2000 года "Сексуальная тварь". В целом Глейзер был дважды номинирован на премию BAFTA, а два его фильма – "Окажись в моей коже" и "Рождение" – были в официальном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Главную женскую роль исполнила Сандра Гюллер – номинантка на "Золотой глобус" и дважды лучшая европейская актриса по версии Европейской киноакадемии – за роли в лентах "Анатомия падения" и "Тони Эрдманн". Главную мужскую роль сыграл Кристиан Фридель – звезда сериала "Вавилон-Берлин" Тома Тыквера, а также фильма Михаэля Ханеке "Белая лента".

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2023 года, где получил Гран-при, приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), премию за саундтрек и CST Artist-Technician Award.

Позже картина попала в шортлист премии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" как претендент от Великобритании. Также авторитетные издания Variety и The Hollywood Reporter прогнозируют "Зоне интереса" главную номинацию – за лучший фильм, а также за лучшую режиссерскую работу. Лента получила девять номинаций на премию BAFTA, а медиа BBC, Rolling Stone и Los Angeles Times назвали ленту "шедевром".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 8 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 82% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 90 баллов из 100 с пометкой "Обязательный к просмотру", а широкая аудитория – в 8,8 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

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