Фильм "Шоссе в никуда" называют одним из самых ярких примеров стиля культового режиссера.

25 января 2024 года в украинский прокат вернется отреставрированная лента гения сюрреализма Дэвида Линча – "Шоссе в никуда" (Lost Highway) 1997 года.

В центре нелинейного сюжета фильма – саксофонист Фред Мэдисон, который подозревает свою жену в измене. Когда ее находят мертвой, подозрение сразу же ложиться на мужа. Фреда приговаривают к высшей мере наказания, но тут начинается мистика – мужчина загадочным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте обнаруживают невинного юношу Пита, который понятия не имеет, как он оказался в тюрьме. Но настоящее безумие только начинается.

Накануне проката УНИАН вместе с кинокомпанией Arthouse Traffic собрал пять причин посмотреть фильм в кинотеатре, если сюжет еще недостаточно вас заинтересовал.

Причина 1: Актерский состав

В фильме сыграли Билл Пуллман ("Неспящие в Сиэтле", "День Независимости", сериал "Грешники"), Патриция Аркетт ("Юность", "Стигматы", "Эд Вуд"), Роберт Лоджа ("Лицо со шрамом"), Бальтазар Гетти ("Повелитель мух"), Майкл Масси ("Семь"). Этот фильм – последний в карьере Джека Нэнса, которого можно увидеть во всех предыдущих работах режиссера.

Есть в картине и звездные камео. В частности, Мэрилин Мэнсон и его бас-гитарист Твигги Рамирес предстали в образах порноактеров, а роль тюремного охранника воплотил фронтмен группы Black Flag Генри Роллинз.

Причина 2: Отзывы

The New Yorker заявил, что "Затерянное шоссе" – это "возможно, самое чистое проявление стиля режиссера", а Slant Magazine назвал его "самым смелым, эмоциональным и личным образом Линча".

В то же время на популярных киноагрегаторах зрители оценили фильм выше критиков. В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 7,6 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 68% одобрения от критиков и 87% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 53 балла из 100 (соответствует характеристике "смешанные отзывы"), а широкая аудитория – в 7,5 баллов из 10 ("в целом положительные отзывы").

Причина 3: Неизменная команда Линча

Оператором фильма выступил Питер Деминг, который также работал с Линчем над "Малхолленд-Драйв" и "Твин Пикс". В то же время художница по костюмам Патриция Норрис работала еще на втором фильме режиссера "Человек-слон", а также у других режиссеров, в частности, над фильмами "12 лет рабства" и "Лицо со шрамом".

Музыку к фильму написал Анджело Бадаламенти, который начал сотрудничать с Линчем еще в 1986 году – над фильмом "Синий бархат". Позже он также сочинил музыку для таких фильмов режиссера, как "Дикие сердцем", "Малхолленд-Драйв" и, конечно же, "Твин Пикс", включая ту же мелодию из титров, которую знает каждый киноман.

В фильме также представлены песни многих культовых музыкантов и групп, в том числе Дэвида Боуи, Трента Резнора, Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Marilyn Manson и Rammstein.

Причина 4: История

Сценарий к мистическому триллеру-нуару Дэвида Линча был написан вместе с Барри Гиффордом. Ранее он также написал рассказ, который лег в основу фильма "Дикие сердцем".

Сюжет фильма основывается на знаменитом в США рассказе Амброза Бирса "Случай на мосту через Совиный ручей", в котором заключенного во время Гражданской войны казнят на виселице. При этом жертва представляет, что совершает побег и возвращается домой.

Причина 5: Сам Линч, конечно же

Дэвид Линч – четырехкратный номинант на премию "Оскар". Он дважды становился лауреатом Каннского кинофестиваля – в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", а на Венецианском кинофестивале получил "Золотого льва" за достижения.

Фильмы Линча имеют свой узнаваемый неповторимый стиль, который отличают элементы сюрреализма, атмосфера ужаса и видений, странные и отталкивающие образы и оригинальная музыка. Большинство его работ исследуют темную сторону жизни небольших городов США или неуклюжих мегаполисов.

Линч никогда не собирал больших касс и не всегда был фаворитом кинокритиков, однако его творчество породило своеобразный культ и стало вдохновением для многих современных художников и авторов.

В 2017 году Дэвид Линч посещал Киев, где он открыл "представительство по выходу из сознания". В феврале 2022 года режиссер выступил с поддержкой украинского народа и осуждением вторжения России в Украину.

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