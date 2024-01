УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок на этой неделе – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Эта неделя порадует киноманов сразу несколькими расхваленными критиками фильмами из программ мировых кинофестивалей. В частности, в кинотеатрах стартуют показы фэнтези-хоррора "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун и Виллемом Дефо от режиссера Йоргоса Лантимоса, спортивного байопика "Железный коготь" с Заком Эфроном и Лили Джеймс от студии А24, фильма-претендента на "Оскар 2023" от Польши "Иа", документального фильма "Вика!" о 84-летней диджейке и еще нескольких новинок. Между тем, онлайн на Netflix выйдут фильмы "Кухня" и "60 минут". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Бедные-несчастные

Poor Things (США, Великобритания, Ирландия, 2023, комедия/мелодрама/фантастика/драма)

Фильм рассказывает невероятную историю о фантастической эволюции Беллы Бакстер. Гениальный и неординарный ученый Годвин Бакстер возвращает молодую женщину к жизни и становится ее наставником. Однако, стремясь к новому опыту, Белла сбегает с ловким и нечистым на руку адвокатом. Вместе они отправляются в бурное приключение по континентам. Свободная от предубеждений своего времени, героиня становится непоколебимой в своей цели – бороться за равенство и свободу.

Главные роли в ленте исполнили Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Бердмен", "Круэлла"), Уиллем Дефо ("Человек-паук", "Антихрист", "Маяк") и Марк Руффало ("Мстители", "Иллюзия обмана", "Обыкновенное сердце"). Также в фильме сыграли Кристофер Эбботт (сериал "Грешница", фильмы "Первый человек", "Крейвен-охотник") и Маргарет Куэлли ("Славные парни", "Однажды в Голливуде", "Мой год в Нью-Йорке").

Снял фильм греческий режиссер Йоргос Лантимос, известный благодаря фильмам "Лобстер", "Убийство священного оленя" и "Фаворитка".

Мировая премьера фильма "Бедные-несчастные" состоялась 1 сентября 2023 года на 80-м Венецианском международном кинофестивале, где он получил положительные отзывы. Фильм получил немалое количество престижных наград и номинаций, в частности, исполнительница главной роли Эмма Стоун заработала "Золотой глобус" и приз Critics' Choice Movie Awards. Также фильм попал в многочисленные рейтинги лучших фильмов 2023 года.

В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 8,4 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 82% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 87 баллов из 100 с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,7 баллов из 10 ("в целом положительные отзывы").

В наших кинотеатрах фильм будет демонстрироваться на английском языке с украинскими субтитрами.

Железный коготь

The Iron Claw (США, Великобритания, 2023, драма/спорт/байопик)

Новая лента от культовой независимой студии A24 основана на реальных событиях и рассказывает о семейном проклятии, которое преследовало династию американских реслеров фон Эрихов на пути от стремительного взлета к полному краху.

Главные роли в ленте исполнили Зак Эфрон ("Соседи", "Величайший шоумен", "Красивый, плохой, злой"), Лили Джеймс ("Золушка", "Малыш на драйве", "Пэм и Томми"), Харрис Дикинсон ("Треугольник печали", "Кингсмен: Начало", "Малифисента: Повелительница тьмы"), Джереми Аллен Уайт (сериалы "Бесстыдники", "Медведь").

Режиссером фильма выступил Шон Дуркин, который до этого снял независимые фильмы "Марта, Марси Мэй, Марлен" и "Гнездо".

Премьера фильма состоялась в ноябре 2023 года, а в конце декабря он начал выходить в кинотеатры по всему миру. В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 8,1 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 94% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 73 балла из 100 (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,4 балла из 10 ("всеобщее признание").

Иа

Eo (Польша, Италия, Великобритания, 2022, драма)

Иа – это имя звезды передвижного цирка, любознательного серого ослика с грустными глазами. Когда цирк закрывают, начинается его большое путешествие по Европе. На своем пути Иа сталкивается с разными людьми – добрыми и злыми. Это и почтенная графиня, и молодой итальянский священник, и буйная польская футбольная команда.

В актерский состав фильма вошли Изабель Юппер ("8 женщин", "Пианистка", "Она"), Сандра Држимальская ("Кто ты, Филипп?", сериал Sexify), Матеуш Косьцюкевич ("Рыло"), Лолита Шамма ("Ван Гог. На пороге вечности") и другие.

Режиссером фильма выступил легенда польского кино – Ежи Сколимовский, представитель польской новой волны, обладатель "Золотого медведя" Берлинале за фильм "Старт" (1967) и награды за лучший сценарий Каннского кинофестиваля за ленту "Лунное сияние" (1982).

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года, где он получил приз жюри, а композитор Павел Микетин был удостоен награды за лучший саундтрек. Также фильм вошел в шорт-лист из 15 номинантов на кинопремию "Оскар-2023" в категории Лучший иностранный художественный фильм.

В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 6,7 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 66% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 85 баллов из 100 с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,3 балла из 10 ("В целом положительные отзывы").

Вика!

Vika! (Польша, Германия, Финляндия, 2023, документальное)

Главная героиня фильма – 84-летняя диджейка Вика, звезда варшавских ночных клубов. Харизматичная и яркая женщина, энергии которой позавидует молодежь, отказывается стареть. По образованию Вика педагог, специализирующаяся на работе с детьми с инвалидностью. До пенсии она работала директором исправительной колонии строгого режима, а после – начала диджейскую карьеру и вдохновляет других пожилых людей праздновать жизнь в каждом ее проявлении. Вика начала миксовать треки на пенсии и сейчас она уже 25 лет за пультом. Это вдохновляющая история о том, что никогда не поздно открыть себя заново, потому что возраст – не приговор, а просто цифра.

"В Польше старость серая и грустная, а героиня моего фильма сияет, как красочная птица", – рассказывает режиссер ленты Агнешка Звефка, для которой это уже четвертый документальный фильм. Сейчас она работает над дебютом в игровом кино.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 8 баллов из 10.

Кина и Юк: Пушистые приключения

Kina & Yuk (Канада, Франция, Италия, 2023, приключения/драма/семейный)

Фильм рассказывает невероятную историю двух арктических лисиц, Кины и Юка, которые живут на севере. Они готовятся впервые стать родителями и ждут появления лисенка. Однако глобальное потепление меняет правила игры для всех.

Снял фильм французский режиссер Гийом Майдачевский, для которого это уже не первая художественная постановка о жизни животных – ранее вышли его ленты "Кошачья жизнь. Великое приключение Муурр" и "Айло: Одиссея в Лапландии".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,4 балла из 10.

На земле святых и грешных

In the Land of Saints and Sinners (Ирландия, 2023, триллер/боевик/криминал)

Главный герой фильма – бывший наемник Финбар Мерфи, который скрывается в отдаленной ирландской деревне, пытаясь жить тихой жизнью и искупить грехи, которыми была полна вся его жизнь. Однако на земле святых и грешных от некоторых грехов невозможно откупиться – совсем скоро ему придется дать бой террористам.

Главную роль в фильме исполнил Лиам Нисон, боевики о бывших наемниках или законниках в чьей карьере уже невозможно пересчитать по пальцам двух рук ("Заложница", "Честный вор", "Защитник", "Игра теней"). Также в фильме задействованы Кэрри Кондон ("Банши Инишерина", "Лучше звоните Солу") и Джек Глисон ("Игра престолов").

Режиссером фильма выступил Роберт Лоренц, который до этого снял фильмы "Крученый мяч" и "Защитник".

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2023 года. В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 6,1 балл из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 60% одобрения от критиков.

Ролевые игры

Role Play (США, Франция, Германия, 2024, комедия/боевик)

Главные герои фильма – супружеская пара Эмма и Дэйв, которые решают "внести перчинку" в отношения, устраивая простую "ролевую игру": они притворяются незнакомцами в баре 5-звездочного отеля и заново "находят друг друга". Пока загадочный элегантный мужчина по имени Боб не решает также познакомиться с ними. Вскоре раскрываются все тайны и прикрытия, из-за чего их совместная жизнь переворачивается с ног на голову.

Главные роли в фильме исполнили Кейли Куоко (сериалы "Теория Большого взрыва", "Бортпроводница", "Основано на реальных событиях") и Дэвид Оелоуо ("Прислуга", "Самый жестокий год", "Парадокс Кловерфилда"). Также в нем задействованы Билл Наи ("Реальная любовь", "Другой мир", "Рок-волна") и Конни Нильсен ("Гладиатор", "Миссия на Марс").

Снял фильм французский режиссер Томас Венсент.

Премьера фильма состоялась в начале января 2024 года на Amazon, и он получил в основном отрицательные отзывы. В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 5,4 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил только 20% одобрения от критиков и 51% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 38 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы".

Затерянный среди звезд

Xiao shi de ta (Китай, 2022, триллер/детектив/криминал)

Жена главного героя фильма таинственным образом исчезает во время поездки на курортный остров в честь годовщины свадьбы. Отчаявшийся мужчина ищет ее повсюду, но внезапно появляется женщина, утверждающая, что она и есть пропавшая жена. Когда за дело берется известный адвокат, начинают выплывать новые страшные секреты, но на решение этой загадки осталось всего четыре дня.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,5 баллов из 10.

Кухня

The Kitchen (Великобритания, 2024, научная фантастика/драма)

События фильма происходят в антиутопическом Лондоне будущего, где все социальное жилье было ликвидировано. Главный герой фильма Изи собирается сбежать из "Кухни" – одного из последних жилых комплексов города. Но появление юного Бенджи ставит его перед сложным выбором.

Главную роль в фильме исполнил британский рэппер Кейн Робинсон, более известный как Kano. До этого он уже снимался в кино, в том числе в фильме "Небоскреб смерти" и сериале "Вожак", в котором он исполнял главную роль на протяжении всех пяти сезонов.

Фильм является полнометражным режиссерским дебютом британского архитектора Кибве Тавареса и обладателя премии "Оскар", британского актера Дэниела Калуи ("Прочь", "Иуда и черный Мессия").

"Кухня" вышла в ограниченный прокат в Великобритании 12 января 2024 года и получила положительные отзывы. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 85% одобрения от критиков и 60% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 65 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Для широкой аудитории лента станет доступна на Netflix с 19 января 2024 года.

Шестьдесят минут

Sixty Minutes (Германия, 2024, боевик/спорт/драма)

В центре сюжета фильма – мастер смешанных боевых искусств Октавио Бергманн, который не хочет потерять опеку над дочерью, а потому вместо важного поединка едет через весь Берлин к ней на день рождения.

Главную роль в фильме исполнил немецкий актер Эмилио Сакрая, наиболее известный по фильму "Опасный" и сериалам "4 Blocks" и "Племена Европы".

Фильм станет доступен на Netflix с 19 января 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы января 2024 года.

Марина Григоренко