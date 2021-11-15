В Киеве водителю службы такси Uber стало плохо за рулем, после чего его автомобиль врезался в дерево.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
Инцидент произошел на улице Елены Телиги.
Пассажирка автомобиля рассказала, что вызвала такси службы Uber. В ходе поездки водителю Kia стало плохо, он потерял сознание.
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После ДТП девушка вызвала бригаду скорой медицинской помощи, но медики лишь констатировали смерть мужчины.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители должны будут выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Дружбы Народов столкнулись сразу девять машин.