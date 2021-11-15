В Киеве произошло смертельное ДТП / Скриншот

В Киеве водителю службы такси Uber стало плохо за рулем, после чего его автомобиль врезался в дерево

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Инцидент произошел на улице Елены Телиги. 

Пассажирка автомобиля рассказала, что вызвала такси службы Uber. В ходе поездки водителю Kia стало плохо, он потерял сознание.

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После ДТП девушка вызвала бригаду скорой медицинской помощи, но медики лишь констатировали смерть мужчины.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители должны будут выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Дружбы Народов столкнулись сразу девять машин

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Автор: Людмила Жерновская