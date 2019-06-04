Почти 3 тысячи украинцев изменили место голосования для участия в парламентских выборах

Большинство выбрали местом голосования Киев.

Более 2,7 тыс. украинцев временно изменили место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

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Так, по состоянию на 4 июня процедурой временного изменения места голосования воспользовался 2 тыс. 781 украинец, из которых 71 человек из оккупированного Россией Крыма, 1 тыс. 092 - из Донецкой области и 590 - из Луганской.

Большинство украинцев изменили место голосования на Киев - 742 человека.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия своим постановлением отменила необходимость представления документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Теперь, чтобы воспользоваться этой процедурой, необходимо прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей, имея при себе только паспорт, и заполнить соответствующее заявление.

Временно изменить место голосования для участия в парламентских выборах украинцы могут до 15 июля включительно.

Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, изменившим место голосования, не выдается, в день выборов такое лицо получит только один бюллетень - для голосования за политические партии.