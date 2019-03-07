Добродомов снимает свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко

Ранее свою кандидатуру в пользу Гриценко снял Андрей Садовый.

Внефракционный народный депутат, лидер партии “Народный контроль”, кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов сообщил о принятии важного решения относительно президентской гонки и о своем намерении в четверг прибыть в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

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“Друзья! Принял для себя сверхважное решение! Сегодня в 17:00 планирую заехать в ЦИК. Приглашаю представителей СМИ”, – написал Добродомов на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Он также обнародовал в соцсети совместную фотографию с лидером партии “Гражданская позиция”, еще одним кандидатом в президенты Украины Анатолием Гриценко.

Напомним, 4 марта лидер партии “Самопомич”, мэр Львова Андрей Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины после того, как 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии “Гражданская позиция” Анатолия Гриценко.