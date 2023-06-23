Европейский Союз инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры Украины.

Европейский Союз впервые в истории безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине для развития перспективных переходов со странами ЕС.

Как сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", эти средства предоставляются в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF) для развития пограничных переходов с Республикой Польша, Румынией, Словацкой Республикой и Венгрией.

"Украина активно работает над интеграцией своей железнодорожной инфраструктуры в Европейский Союз. Реализацию ряда таких проектов мы уже начали, но сейчас нам необходима системная поддержка наших международных партнеров и финансовых институтов. Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине. Мы будем развивать самые перспективные переходы со странами ЕС, инфраструктура которых нуждается в модернизации", - отметил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

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В частности, средства будут направлены на развитие пунктов пропуска с Республикой Польша Ягодин – Дорогуск и Мостиська II – Медика.

Также будет выполняться развитие пункта пропуска Чоп - Черна над Тисой / Захонь, который соединяет Украину со Словацкой Республикой и Венгрией. Здесь планируется построить интермодальный терминал и прилегающую инфраструктуру на станции Чоп.

Кроме того, будет осуществлена реконструкция станционных путей 1435 мм на станциях Вадул-Сирет и Глубокая-Буковинская в рамках совместных с румынской стороной проектов.

В компании также отметили, что следующая подача проектов состоится уже в сентябре этого года, и здесь уже сама Украина определит и предложит ЕС проекты для инвестиций. В планах развитие железнодорожных коридоров TEN-т с евроколеей 1435 мм для развития грузового и пассажирского сообщения с Евросоюзом.

Справка УНИАН. CEF (Connecting Europe Facility) — это фонд Европейского Союза, созданный в 2014 году для инвестиций в транспортные, энергетические, цифровые и телекоммуникационные проекты. В частности, это основной инструмент для финансирования развития Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Украина строит сообщение с соседями

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2023 года стало известно о том, что Украина совместно с Молдовой запускает железнодорожную ветку, которая была построена после начала полномасштабного российского вторжения. Ведомства сообщили о подписании протокола об организации совместного контроля в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Августовское-1 - Басарабяска".

Также 12 июня Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщили, что Украина совместно с Молдовой построит новый мост на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) – Косеуц (Молдова).