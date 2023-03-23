Использование перехода начнется с полуночи 25 марта.

Украина совместно с Молдовой запускает железнодорожную ветку, которая была построена после начала полномасштабного российского вторжения.

Как сообщает "Европейская правда", со ссылкой на заявления МВД Украины и Молдовы, а также таможенные службы обеих стран, 22 марта ведомства сообщили о подписании Протокола об организации совместного контроля в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Серпневе-1 - Басарабяска".

Пограничники и таможенники Украины и Молдовы предварительно договорились уже в ближайшие дни начать совместный контроль в совместном пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Серпневе-1 - Басарабяска".

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Использование перехода начнется с полуночи 25 марта.

Новый переход позволяет в значительной степени компенсировать железнодорожное сообщение по мосту в Затоке, который неоднократно становился объектом ракетных атак РФ.

Железнодорожное сообщение с Молдовой

В октяре 2010 года "Укразализныця" сообщила о том, что Украина и Молдова построят новый железнодорожный участок в обход Приднестровья.

В июне 2022 года стало известно о том, что Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение. Сообщалось, что движение поездов на участке железной дороги Березино-Басарабяска возобновят через 25 лет после остановки.

Сообщалось, что строительство участка планируется провести на участке примерно 23 км. Из них 1,2 км железной дороги будет построено на территории Республики Молдова. Участок железной дороги Березино-Басарабяска на территории Украины был открыт еще в 1997 году.

В феврале 2023 года стало известно о том, что "Укрзализныця" расширяет сотрудничество с железной дорогой Молдовы. Стороны договорились углублять сотрудничество между железными дорогами стран для увеличения объемов грузоперевозок.

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