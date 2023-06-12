Мост позволит разгрузить международный пункт пропуска, через который проходит весь транспортный поток между странами.

Украина совместно с Молдовой построит новый мост на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) – Косеуц (Молдова).

Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, соответствующее соглашение о строительстве моста подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

По словам Кубракова, полномасштабное вторжение внесло коррективы в реализацию проекта, но критическая необходимость развития альтернативных логистических путей делает проект Ямпольского моста безальтернативным.

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"Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья", - отметил он.

Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц", которая не работает на протяжении нескольких лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей обоих государств.

Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска "Могилев-Подольский-Отач", через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

Отмечается, что общая длина моста составляет более 1 тыс. 400 метров. Искусственное сооружение будет иметь две полосы движения с тротуарами с обеих сторон.

В ведомстве также отметили, что проект моста "учитывает стандарты безбарьерности". В частности, предусмотрено устройство тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов. А для ориентирования лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.

Железнодорожное сообщение с Молдовой - детали

В июне 2022 года Украина и Молдова заявили о том, что возобновят железнодорожное сообщение. Грузовые перевозки будут осуществляться на железнодорожном участке Березино (Украина) - Басарабяска (Молдова).

В феврале 2023 года "Укрзализныця" заявила о том, что расширяет сотрудничество с железной дорогой Молдовы. Представители железных дорог Украины и Республики Молдова во время встречи договорились о расширении сотрудничества на ближайшие три года для увеличения объемов грузоперевозок.

22 марта 2023 года стало известно о том, что Украина совместно с Молдовой запускает железнодорожную ветку, которая была построена после начала полномасштабного российского вторжения. Ведомства сообщили о подписании протокола об организации совместного контроля в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Августовское-1 - Басарабяска".