"Укрзализныця" 12 июня сообщила о начале введения пилотного проекта.

Компания "Украинская железная дорога" не предусмотрела в отдельном специальном вагоне для женщин возможность приобрести услугу кондиционирования.

При этом, как сообщается в онлайн-приложении для покупки билетов, такой билет оказался дешевле стандартных купе, в которых могут ездить в том числе мужчины, поскольку в них автоматически предусмотрены кондиционеры.

То есть женщины, которые захотят воспользоваться новой услугой от УЗ, вынуждены будут в случае жаркой погоды мучиться от жары, пока мужчины наслаждаться отрегулированной температурой.

"УЗ" ввела вагоны для женщин - что известно о пилотном проекте

Как сообщал УНИАН, 15 мая на веб-сайте Кабинета Министров появилась петиция, которая требует введения отдельных вагонов для мужчин и женщин в поездах "Укрзализныци".

Елена Шуляк, лидер партии "Слуга народа", заявила, что они уже направили предложение в "Укрзализныцю", попросив их помочь в законодательном регулировании внедрения этого пилотного проекта.

12 июня "Укрзализныця" сообщила о начале внедрения пилотного проекта.

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