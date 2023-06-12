Компания "Украинская железная дорога" не предусмотрела в отдельном специальном вагоне для женщин возможность приобрести услугу кондиционирования.
При этом, как сообщается в онлайн-приложении для покупки билетов, такой билет оказался дешевле стандартных купе, в которых могут ездить в том числе мужчины, поскольку в них автоматически предусмотрены кондиционеры.
То есть женщины, которые захотят воспользоваться новой услугой от УЗ, вынуждены будут в случае жаркой погоды мучиться от жары, пока мужчины наслаждаться отрегулированной температурой.
"УЗ" ввела вагоны для женщин - что известно о пилотном проекте
Как сообщал УНИАН, 15 мая на веб-сайте Кабинета Министров появилась петиция, которая требует введения отдельных вагонов для мужчин и женщин в поездах "Укрзализныци".
Елена Шуляк, лидер партии "Слуга народа", заявила, что они уже направили предложение в "Укрзализныцю", попросив их помочь в законодательном регулировании внедрения этого пилотного проекта.
12 июня "Укрзализныця" сообщила о начале внедрения пилотного проекта.