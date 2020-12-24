Уже через несколько недель его место на конвейере в Дрездене займет новый хетчбэк ID.3.

Volkswagen снял с производства электромобиль e-Golf. Последний, 50 401-й электромобиль уже собран. На такой тираж у предприятия ушло около трех с половиной лет.

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

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Автомобиль собирали на уникальном производственном комплексе в Дрездене.

Поначалу это было выставочное пространство для электрокаров и новых цифровых технологий, но в апреле 2017-го на площадке наладили сборку полностью электрической версии «Гольфа» предыдущего, седьмого поколения. Это была уже рестайлинговая модификация – со 100-киловаттным электромотором и увеличенной до 35,8 киловатт-часа батареей, которой хватает примерно на 200 километров пути.

Основной завод Volkswagen в Вольфсбурге наладит производство большого электрического седана, который станет новым легковым флагманом бренда. Фактически, речь идет об идейном преемнике вышеупомянутого «Фаэтона», нацеленном на соперничество с Tesla Model S.

Volkswagen и конкуренция с Маском

24 сентября 2020 года немецкий бренд Volkswagen презентовал свой первый полностью электрический кроссовер ID.4. Модель получила запас хода 520 км, а ее стоимость стартует от 43 тыс. евро.

20 ноября 2019 года Volkswagen представил свой новый электромобиль. Новинка получила универсальный тип кузова, и эта особенность подчеркнута в ее названии — ID Space Vizzion.

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Автор: УНИАН