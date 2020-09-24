Модель получила запас хода 520 км, а ее стоимость стартует от 43 тыс. евро.

Немецкий бренд Volkswagen презентовал свой первый полностью электрический кроссовер ID.4. Модель получила запас хода 520 км, а ее стоимость стартует от 43 тыс. евро.

Об этом сообщает Drive.ru.

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Компания представила полностью электрический кроссовер ID.4, который уже играет на поле Tesla Model Y.

Моноприводная версия

Производитель заявил о нескольких компоновках авто — заднеприводной с одним электромотором на 204 л. с. мощности и полноприводной с двумя моторами и общей мощностью 302 л. с. Первыми в продажу поступят моноприводные версии.

Аккумулятор на 520 километров

Аккумулятора объемом 77 кВт-ч должно будет хватить на 520 км езды без подзардяки. Что касается динамических характеристик базовой версии авто — разгон от нуля до 100 км/час займет у кроссовера 8,5 секунд, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 160 км/час.

Позже компания должна представить менее мощные силовые установки на 148−179 л. с., а также несколько полноприводных версий, мощностью от 268 л. с.

Цена

Стоимость ID.4 с мотором на 204 л. с. в Европе стартует от 43 тыс. евро. К сравнению, ценник главного конкурента Model Y составляет 45 тыс. евро.

Как и ID.3, внутри электрокроссовера можно заметить обновленный дизайн Volskwagen, обилие сенсорных панелей и кнопок (даже для управления светом) и два огромных подстаканника в месте, где у авто с ДВС обычно расположен рычаг управления КПП.

Предыдущее авто

20 ноября 2019 года Volkswagen представил свой новый электромобиль. Новинка получила универсальный тип кузова, и эта особенность подчеркнута в ее названии — ID Space Vizzion.

Планы Илона Маска

Компания Tesla к 2023 году хочет выпустить бюджетный электрокар за $25 тыс. Стоимость авто хотят снизить за счет новых батарей.

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Автор: УНИАН