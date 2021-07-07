Исключением из этого правила будут возможные гуманитарные авиарейсы.

Министерство транспорта США ввело запрет на продажу билетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью. Запрет касается и рейсов, осуществляемых с пересадкой.

Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот запрет.

Исключения из этого правила будут возможны по гуманитарным обстоятельствам, а также по причинам, связанныхм с национальными интересами и безопасностью США.

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В то же время ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона на фоне принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, сообщает Немецкая волна.

Принудительная посадка самолет Ryanair в Минске

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлиться в Минске после сообщения о минировании воздушного судна.

После посадки самолета бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

25 июня стало известно, что Протасевич и Сапега переведены под домашний арест. По данным министерства коммуникаций и транспорта Литвы, Международная организация гражданской авиации продлила расследование обстоятельств инцидента с лайнером Ryanair.

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Автор: Ирина Погорелая