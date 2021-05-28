Первые итоги расследования данного инцидента ICAO планируется обнародовать к 25 июня.

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) на заседании призвал все страны-члены и заинтересованные стороны к сотрудничеству в расследовании принудительной посадки пассажирского самолета в Минске.

«Совет призвал все государства-члены ICAO и другие заинтересованные стороны сотрудничать в этом расследовании по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации»,— говорится в заявлении на сайте ICAO.

В ходе расследования совет ICAO намерен установить, было ли нарушено международное авиационное право, в том числе положения Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции).

О начале расследования ICAO сообщил Минтранс Ирландии. С призывом проверить ситуацию с самолетом выступили Польша, Литва и Ирландия. Несколько стран ЕС, а также США и Великобритания призвали принять «незамедлительные меры против виновных».

Читайте такжеICAO созывает экстренное совещание из-за посадки самолета в МинскеПервые итоги расследования планируется обнародовать к 25 июня. До этого Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям Евросоюза избегать воздушного пространства Беларуси, несколько европейских авиаперевозчиков уже отказались от полетов, передает kommersant.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая