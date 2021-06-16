Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири поддерживает введенные санкции, но считает, что в долгосрочной перспективе авиаперевозчикам будет необходим доступ в воздушное пространство Беларуси.

Авиакомпания Ryanair не поддерживает запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил исполнительный директор авиаперевозчика, призвав международное сообщество потребовать от страны гарантий, что недавний инцидент с принудительной посадкой самолета не повторится.

23 мая Беларусь подняла в воздух истребитель, чтобы вынудить самолет Ryanair приземлиться в Минске. В самолете находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, который впоследствии был арестован, что повлекло за собой санкции в отношении Беларуси.

Теперь белорусским перевозчикам запрещено летать над территорией Евросоюза и Великобритании, а власти ЕС и Великобритании издали директиву, согласно которой их самолетам предписывается избегать воздушного пространства Беларуси, кроме случаев крайней необходимости.

Читайте такжеГлава Ryanair: после сигнала об угрозе взрыва пилот был вынужден сесть в МинскеГлава Ryanair Майкл О'Лири заявил британскому парламентскому комитету, что, хотя он поддерживает эти меры, в долгосрочной перспективе авиационной отрасли необходим неограниченноый доступ в воздушное пространство.

«Нам нужно, чтобы европейские и британские власти при поддержке международных партнеров получили от белорусских или российских властей соответствующие заверения, что это больше никогда не повторится», – сказал он.

Он добавил, что краткосрочные санкции необходимы, чтобы удержать другие государства от подобного поведения, однако в долгосрочной перспективе политизация воздушного пространства не является решением проблемы, поскольку это нанесет ущерб авиационной отрасли и международным связям, передает Голос Америки.

«В течение последних 70-80 лет мы воспринимали как должное свободу полетов над государствами, – сказал О'Лири законодателям. – Мы должны восстановить ее как можно быстрее».

Международная организация гражданской авиации (ІСАО) расследует инцидент с принудительной посадкой и должна отчитаться о результатах проверки через две недели.

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Автор: Ирина Погорелая