"Приобрести" паркоместо сможет любой желающий.

Жители Киева могут "купить" парковочное место в любом районе. Соответствующая "распродажа" будет проходить на специальном аукционе.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов в комментарии Обозреватель.

По его словам, стоимость паркоместа будет разной в зависимости от района.

"В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронировано машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны. От 4410 гривен в месяц - II зона и так далее", – рассказал Усов.

Читайте такжеВ Киеве появилась возможность брать напрокат электромопеды, но есть один нюанс (фото)При этом он уточнил, что количество забронированных мест в Киеве не будет превышать 40%, поэтому минимум 60% парковок всегда будет общедоступными.

"Машиноместо в пределах одного паркоместа будет выставляться на онлайн-аукцион при условии поступления на него больше одной заявки на бронирование. Аукционы будут проводиться на независимых платформах, и КГГА точно не сможет влиять на их результаты", – объяснил чиновник.

Кроме того, он указал, что принять участие в аукционе сможет каждый желающий, в том числе и представители бизнеса.

Парковка в Киеве

С 1 июля тарифы за парковку в центре Киева выросли более чем втрое: так, в I зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость одного часа парковки составляет 35 гривен, во II зоне - на прилегающих к центру территориях - 25 гривен. В "спальных" районах города стоимость парковки - 5 гривен в час.

29 июля 2021 года появилась информация о том, что в Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле своего дома будет стоить киевлянам 25-35 гривен в час.

31 августа столичные власти поддержали решение о создании более 200 новых парковочных площадок по всему Киеву на 21 тысячу машиномест. Ожидается, что поступления за парковку в городской бюджет ежегодно составят 46 миллионов гривен.

В Окружном административном суде Киева оспорили введение новых платных паркомест вдоль дорог в столице.

Автор: Виолетта Орлова