Пассажирам даже будут возвращать полную стоимость билета, если опоздали на поезд.

"Укрзализныця" сменила правила возврата за билеты. Отныне пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину за плацкарт при условии возврата билета на поезд не позднее чем за 6 часов до отправления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Ранее соответствующая процедура была возможна только за 9 часов до отправления.

"Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. При условии, если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. Еще до недавнего времени это было возможно только за 9 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будут возвращать полную стоимость билета, даже если пассажир опоздал на поезд (кроме билета на плацкарт). Ранее компания компенсировала лишь 10% от цены.

"Воспользоваться такой возможностью можно в течение первого часа и только в кассе", - добавили в ведомстве.

Нововведения УЗ по билетам для украинцев

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в августе "Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров.

С ноября в приложении "Укрзализныци" появилась возможность покупки билетов на международные рейсы.

В начале апреля в Мининфраструктуры сообщили, будет запущен новый железнодорожный маршрут из Украины в Польшу - через Варшаву, Люблин, Раву-Русскую и Львов.

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