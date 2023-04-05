Восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.

Из Украины в Польшу запустят новый железнодорожный маршрут - через Варшаву, Люблин, Раву-Русскую и Львов.

Как сообщило Министерство инфраструктуры, 5 апреля украинские и польские железнодорожники совместно проводят тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин - Рава-Русская по евроколее 1435 мм. Таким образом, для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на евроколее и поездом "Укрзализныци" на украинской колее, который, в свою очередь, доставит пассажиров во Львов.

"Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу", - прокомментировал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

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В министерстве напомнили, что восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.

"Укрзализныцей" восстановлен участок евроколеи длиной 8,4 км и отреставрирован вокзал на станции Рава-Русская. После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения", - проинформировали в министерстве.

Новые маршруты "Укрзализныци" - детали

Ранее"Укрзализныця" открыла кратчайший маршрут в порт Рени через Молдову, что позволит удешевить транспортировку грузов.

С 28 марта "Укрзализныця" запустила модернизированный инклюзивный электропоезд Львов - Ривне, а с 8 апреля - запускает поезд по маршруту Львов - Краматорск.

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