С мая более 8 млн пользователей газа в 15 областях Украины переведены на обслуживание в "Нафтогаз".

Потребители могут вернуть средства, которые ошибочно были оплачены предыдущему поставщику газа.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами.

Отмечается, что в организации начали массово поступать жалобы, что потребители "заплатили не тому поставщику". Ведь, как выяснилось, с 1 мая подавляющему большинству украинцев "голубое топливо" поставлял "Нафтогаз Украины". Однако предыдущие газсбыты все равно прислали платежки за май, которые многие уже успели оплатить.

"К сожалению, автоматически майские платежи газсбыты новой газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" не переадресовывают", - говорится в сообщении.

Однако вернуть переплату можно на свой банковский счет.

Специалисты "Газправды" объяснили, что для этого следует написать заявление предыдущему поставщику газа, прикрепив копии нескольких документов:

✔️ копию паспорта и ИНН владельца счета (1, 2 страницы и регистрация),

✔️ справку с реквизитами карточного счета из банка,

✔️ копию квитанции об оплате за природный газ за период, когда возникла переплата.

Все копии документов должны быть заверены потребителем, а именно содержать надпись "согласно оригиналу", дату и подпись.

"Отправить заявление можно по почте на официальный адрес старого поставщика. Также заявление можно отправить электронным письмом на официальный электронный адрес, в таком случае следует присылать подписанную фото копию заявления", - добавили в консультационном центре.

Как сообщал УНИАН, в июне Кабинет министров передал в управление НАК "Нафтогаз Украины" арестованы 26 облгазов компании Дмитрия Фирташа.

Также с 1 мая более 8 млн пользователей газа в 15 областях Украины переведены на обслуживание в "Нафтогаз" из-за того, что местные газовые компании не могут выполнять свои функции.

Таким образом, "Нафтогаз" сейчас контролирует более 80% распределения газа в стране, 98% поставки населению и 100% поставки газа для теплокоммунэнерго.

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