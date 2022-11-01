По состоянию на сегодня приложение скачали более 285 тысяч пользователей.

С 1 ноября 2022 года в приложении "Укрзализныци", которое запустили летом этого года, можно купить билеты на международные рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Отмечается, что с сегодняшнего дня в приложении можно приобрести билеты в Польшу (на рейсы в Хелм, Перемышль и Варшаву) и Молдову (поезд "Киев – Кишинев", который начнет курсировать с 5 ноября).

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Кроме того, пассажир будет видеть все станции маршрута и информацию о том, сколько времени поезд будет стоять на остановках.

В пресс-службе также добавили, что по состоянию на сегодня приложение "Укрзализныци" скачали более 285 тысяч пользователей, которые приобрели через него более 270 тысяч билетов.

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11 августа 2022 года "Укрзализныця" в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров, а 13 октября – запустила в чат-боте продажу абонементов на проезд в электричках.

28 октября 2022 года "Укрзализныця" презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Пшемысль, Хелм и Вену, 4 введенные в течение 2022 года новые рейса "Интерсити+", а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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