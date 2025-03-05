Эта остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа времени.

"Укрзализныця" с 20 марта добавляет двум поездам остановку в Буче, чтобы изучить пассажиропоток. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

Будет делать остановку на станции Буча флагманский поезд №91 Киев - Львов "Леополис":

прибытие в Бучу - 23:15;

отправление - 23:17.

Также на станции Буча будет останавливаться поезд №29/30 Ужгород - Киев:

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прибытие в Бучу - 06:37;

отправление - 06:39.

"Эта остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа времени, ведь больше не нужно добираться до/с Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд или вернуться домой и позволит удобнее планировать путешествия", - отметили в УЗ.

Укрзализныця - последние новости

3 марта стало известно, что "Укрзализныця" открыла новый флагманский поезд №95/96 Киев - Рахов под названием "Гуцульщина". Поезд №95/96 Киев - Рахов отправляется из Киева в 19:57 и прибывает на конечную остановку в 09:50. В обратном направлении: отправление из Рахова в 19:43, прибытие в столицу Украины в 10:01. Это уже седьмой флагманский поезд в Украине.

На 9 марта украинская железнодорожная компания назначила три дополнительных поезда, которые соединят Одессу со столицей Украины и Львовом. Также дополнительный поезд запланирован в Карпаты на 16 и 30 марта.

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