Вероятны возможные технические перебои в работе онлайн-сервисов в часы пиковой нагрузки.

"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки на ключевые операционные системы компании. Об этом сообщила пресс-служба компании в четверг, 27 марта.

Сейчас работают только базовые функции - продажа и возврат билетов на сайте и в приложении на все направления глубиной до 20 суток. Впрочем, специалисты уже работают над восстановлением других сервисов, в частности клиентских.

В "УЗ" также отметили, что кассы на вокзалах продолжают работать в усиленном режиме, а поезда - курсируют по графику. Сайт и приложение удалось восстановить за 89 часов нонстоп работы. Утечки сенситивной информации не допущено.

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В то же время вероятны возможные технические перебои в работе онлайн-сервисов в часы пиковой нагрузки.

Кибератака на "Укрзализныцю" - главные новости

23 марта "Укрзализныця" сообщила о техническом сбое в работе онлайн-сервисов. Отмечалось, что не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги. Также возможность покупки билетов не работала в приложении "Армия+".

24 марта компания ввела ограничения на продажу билетов в железнодорожных кассах.

Пассажирам, которые вынуждены стоять в очередях, чтобы купить билеты, пообещали компенсировать неудобства. Что предлагают в качестве компенсации пассажирам с бумажными билетами, купленными в период хакерской атаки:

бесплатный доступ к платным залам ожидания;

бесплатный чай в поездах.

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