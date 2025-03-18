Во время воздушной тревоги транспорт будет останавливаться возле укрытий по маршруту движения, пассажиры могут покинуть салон по желанию.

В Киеве с 21 марта наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги, после высадки желающих возле укрытия, будет продолжать движение по маршруту.

Соответствующее решение, после консультаций с военными, правоохранителями, ГСЧС, принял сегодня, 18 марта, Совет обороны города Киева.

Отмечается, что в случае воздушной тревоги КП "Киевпастранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, будут делать остановку возле ближайшего укрытия, размещенного по маршруту движения.

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"Желающие пассажиры смогут покинуть салон и перейти в безопасное место. При необходимости пассажирам будет оказана необходимая помощь. Водитель транспорта будет делать объявления о возможности дальнейшего продолжения поездки по маршруту движения. После того, как желающие покинули салон транспортного средства, водитель продолжит движение по маршруту", - говорится в сообщении.

В то же время в протоколе Совета обороны Киева указано, что водитель также имеет право принять решение пройти в укрытие на время воздушной тревоги.

Киевский метрополитен пока будет работать в том же режиме. Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным.

Движение транспорта в Киеве во время тревоги - последние новости

12 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице будет открыто движение автотранспорта по Южному мосту с левого на правый берег и разрешено движение во время тревог еще по 5 мостам. Совет обороны Киева ослабил ограничения.

Кроме того, в Киеве 1 декабря 2024 года открыли для проезда Подольско-Воскресенский мостовой переход.

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