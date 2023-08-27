Соответствующее решение было принято после городского референдума по запрету электросамокатов, в котором приняли участие более 100 тысяч парижан.

С 1 сентября Париж станет первой европейской столицей, которая запретит использование арендованных электросамокатов.

Как сообщает EuroWeekly News, около 15 тыс электросамокатов должны исчезнуть с улиц города. Соответствующее решение было принято после городского референдума по запрету электросамокатов, в котором приняли участие более 100 тысяч парижан.

Около 90% тех, кто участвовал в референдуме, высказались за запрет аренды электросамокатов.

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Причиной запрета стали проблемы, связанные с разбросанными по городу самокатами, а также беспокойство о безопасности их пользователей. Запрет будет касаться только сервисов проката электросамокатов, а не частных транспортных средств.

Париж и электросамокаты

Электронные самокаты, которые прямо на улице может арендовать любой желающий, появились на улицах Парижа в 2018 году. Они спровоцировали проблемы с безопасностью, в том числе из-за небрежного вождения.

Набравшие популярность в последние годы электросамокаты, сдающиеся в прокат, вызывали критику не только в Париже, но и других городах Франции и мира.

Летом 2022 года в Ницце под колесами электросамоката погиб 5-летний мальчик из Украины.

Жители столицы Франции 2 апреля 2023 года подавляющим большинством голосов проголосовали за запрет арендованных электросамокатов. Таким образом Париж стал единственной европейской столицей, поддержавшей такой запрет.

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