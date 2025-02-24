Кличко сообщил о возможности разрешить движение транспорта с левого на правый берег столицы.

После консультаций с военными, есть возможность разрешить движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту в Киеве.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Он отметил, что в декабре 2024 года городская власть снова обращалась к военным и тогда согласия на открытие движения в обычном режиме по Южному мосту не было.

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"Теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно - разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений. Такие предварительные договоренности", - сообщил Кличко. При этом добавил, что для этого еще нужны дополнительные решения военных, с которыми продолжаются консультации, после этого - решение Совета обороны города.

Кличко отметил, что городские власти оперативно сообщат об окончательно принятых решениях.

Что еще известно о ситуации с Южным мостом

Как сообщал УНИАН, 22 июня 2022 года в Киеве Южный мост был закрыт для движения частных автомобилей.

Тогда пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщала, что движение по Южному мосту разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

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