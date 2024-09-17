Тарифы на железнодорожные перевозки руды и зерна должны быть разными, - гендиректор ФРТУ

Передача железной дорогой руды обходится железной дороге намного дешевле, чем перевозка зерна. Поэтому тарифы на их перевозку должны быть разными. Зато Укрзализныця, своими попытками гармонизировать тарифы, идет по пути советской модели о "равенстве". Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак.

"В Украине существует транспортный налог, который платят владельцы машин. А теперь представьте, что завтра этот налог придется платить всем, в том числе тем, у кого машины нет. Наверное, они были бы удивлены и сердиты, если бы так произошло. Собственно, именно так чувствуют себя перевозчики руды - когда им предлагают платить тариф такой же, как зерновикам", - заявил Гусак.

Он пояснил: уравнивание тарифов является нелогичным и противоречит всем принципам здоровой рыночной экономики, которая руководствуется исключительно принципом: платишь за то, чем пользуешься. Ведь экспортеры руды не используют даже десятую часть инфраструктуры, в которой нуждаются аграрии для перевозок, а затраты топлива Укрзализныцей на перевозку одной тонны руды значительно меньше, чем в среднем на тонну зерна.

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"Аграрии используют для перевозок зерна так называемые сборные поезда - когда сначала небольшим локомотивом доставляют по несколько вагонов со станций погрузки до сборных станций, затем группой - до сортировочной станции, там поезд переформировывают, и новую группу везут до следующей сортировочной станции. До конечной станции вагон может сменить несколько локомотивов и поездов, в этой работе задействовано огромное количество людей, локомотивов и инфраструктуры. Зато для загрузки руды, поезду достаточно просто приехать на станцию комбината, прицепить к магистральному локомотиву уже сформированный комбинатом маршрутный поезд с назначением на одну конкретную станцию - и сразу отправиться к этой станции", - пояснил Гусак.

Он подчеркнул, что для перевозки 10 млн т руды в маршрутах по сравнению с 10 млн тонн зерна в сборных поездах, Укрзализныця использует в 22 раза меньше железнодорожных станций, в 5 раз меньше железнодорожных путей.

"Поэтому, собственно, возникает логичный вопрос: почему перевозчики руды должны оплачивать услуги, которыми не пользуются? Почему они должны финансировать существование малодеятельных станций, которые нужны только для загрузки зерна, и только сезонно, если вообще не пользуются их услугами?", - отметил эксперт.

Он напомнил, что Украина стремится получить членство в ЕС. Но для этого необходимо выполнять его нормы и законы.

"Равенство для всех" - это совок, от которого мы изо всех сил стремимся избавиться. Руководству УЗ стоит еще раз посчитать, какие грузы считать "убыточными". И не манипулировать данными - особенно, если ошибки в манипуляциях видны невооруженным глазом", - резюмировал эксперт.

Как известно, руководитель Укрзализныци Евгений Лященко заявил, что компания ожидает убыток в конце года, и инициировал пересмотр тарифов на грузовые перевозки. В то же время, первое полугодие компания закончила с прибылью в почти 3 млрд грн.

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