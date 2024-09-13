В Федерации работодателей транспорта отмечают, что "Укрзализныця" манипулирует цифрами и раздувает расходы.

Проект приказа об унификации тарифов на грузовые перевозки, который "Укрзализныця" направила в Министерство развития общин и территорий, будет иметь катастрофические последствия для целых отраслей экономики Украины, поступлений в бюджет Украины, потери тысяч рабочих мест и как результат негативно повлияет на обороноспособность нашего государства. Об этом говорится в письме Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Проектом предусмотрено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки: тарифы на руду и уголь повышаются на +19%, на кокс +12%, зерновые грузы +11% (включая повышение на грузовые и порожние рейсы). ФРТУ категорически не поддерживает повышение грузовых железнодорожных тарифов, ведь сейчас тарифы "Укрзализныци" в долларах США значительно превышают уровень до начала войны (2019-2021 гг.). Тарифы на уголь и руду выросли более чем на +120%, на зерновые грузы рост был на +60%, и это все – с начала 2019 года", – отметили в ФРТУ.

В Федерации подчеркнули, что рост тарифов стал одной из основных причин, почему многочисленные предприятия уже не могут функционировать без убытков. Постоянный рост тарифов заставляет компании сокращать свои производственные объемы, что, в свою очередь, приводит к снижению объемов грузоперевозок на железной дороге и переходу на альтернативные виды транспорта. Зато основные убытки УЗ несет не от грузовых перевозок, а от пассажирских: в 2024 году они ожидаются на 20 млрд грн.

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"Грузовые перевозки демонстрируют положительную доходную динамику. Доходы от грузовых перевозок за 2023 год составили 74,2 млрд грн, что на 11,2 млрд грн больше, чем в 2022 году, а рентабельность грузовых перевозок составила 27%. И это очень высокий показатель. В первом полугодии этого года общий доход от грузовых перевозок увеличился на 6,5 млрд грн, до 43 млрд грн", – подчеркнули в федерации.

Там также отметили, что "Укрзализныця" сталкивается с постоянным искусственным ростом расходов: если в первом полугодии прошлого года общие расходы составили 40 млрд грн, то уже в первом полугодии 2024 года – под 50 млрд грн. Также значительно выросли "другие операционные расходы" – в первом полугодии 2024 года на 78% (более чем на 2,5 млрд грн).

"Аргументы, которые предоставляет УЗ для обоснования необходимости "унификации" тарифов на железнодорожные перевозки, не выдерживают никакой критики, ведь фактически речь идет не о создании справедливых экономических условий и оплаты за фактически предоставленные услуги монополией, а об очередном непрозрачном и волюнтаристском повышении стоимости перевозок. Введение общего, выровненного для всех перевозок тарифа, который будет покрывать все понесенные расходы УЗ, даже те, которые касаются убыточных сегментов деятельности УЗ, не связанных с грузовыми перевозками – это нонсенс. Такой подход игнорирует разницу в реальных затратах железной дороги между различными типами перевозок", – говорят в федерации.

Там пояснили: для перевозки руды нужно значительно меньше инфраструктуры УЗ, чем для зерна в сборных поездах. Для маршрутных перевозок руды задействовано 18 железнодорожных станций и 2,3 тыс. км магистральных железнодорожных путей. Для перевозок зерна в сборных поездах – более 379 станций и более 12 тыс. км путей (80% общей протяженности). Сортировочные станции в перевозках руды не задействованы, а для перевозки зерна в сборных поездах нужна постоянная работа около 20 сортировочных станций.

"Таким образом, удельные затраты на маршрутные перевозки значительно ниже, чем на сборные поезда. Поэтому тарифы должны быть дифференцированы, а не унифицированы. Опыт стран ЕС показывает, что конкуренция способствует эффективности, а монопольные тарифы устанавливаются пропорционально реальным затратам, что должно быть и в Украине.

Поэтому ФРТУ обращается с просьбой учесть общее состояние дел в экономике Украины и критическую ситуацию у основных потребителей железнодорожных услуг, и принять меры по снижению грузовых железнодорожных тарифов на 20% от текущего уровня за счет оптимизации расходов "Укрзализныци" и принятия мер для восстановления и увеличения грузовой базы УЗ", – резюмировали в ФРТУ.